„Želim da oni žele mir“: Tramp uoči sutrašnjih pregovora sa Ukrajinom

Ukrajina još nije pokazala dovoljno želje da sklopi mir kako bi povratila američku pomoć, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji je uveren da će Kijev sa Vašingtonom potpisati sporazum o mineralima. „Želim da oni žele mir.

Nisu to pokazali u meri u kojoj je trebalo da pokažu trenutno. Iako još nisu pokazali, mislim da hoće i da će to postati očigledno u naredna dva do tri dana“, rekao je Tramp novinarima pri povratku sa Floride u Vašington. On je izrazio nadu da će tokom planiranog razgovora SAD sa ukrajinskim zvaničnicima u Saudijskoj Arabiji biti postignuti dobri rezultati i da će se tokom nedelje napraviti značajan napredak, prenosi Rojters. Tramp je dodao i da je Vašington