„Svi putevi za Beograd vode do slobode“: Kolone studenata sa svih strana Srbije u studentskom maršu

"Pumpamo do kraja" - studenti su opet na nogama i prelaze na desetine i desetine kilometara kako bi se pridružili kolegama 15. marta na velikom skupu u Beogradu. Prvo je krenula Subotica, pa Niš, a od danas na putu i Čačak, Kraljevo i Užice.

Meštanin studentima uz put: Svi putevi za Beograd vode do slobode. Oni njemu s puta: Vidimo se tamo 15. „Za osveženje, za pamet, za hrabrost do pobede, bravo, bravo. Za snagu, za pamet, slobodu da donesete“, poručuje deka studentima koji pešače do Beograda. A slobodu bi, izmađu ostalih, trebalo da donesu i udruženi koraci Čačka, Kraljeva i Užica. Ovi studenti su pre samo nedelju dana prepešačili oko 150 kilometara, sada su samo promenili pravac. „Možete videti da