Branko Ružić za N1 kaže da treba razrešiti dilemu ko kampuje kod Predsedništva, otkrio šta „boli“ Dačića

Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je da gašenje vatre benzinom ne proizvodi nikakav efekat. „Konfrontiranje, polarizacija i pravljenja dva paralelna univerzuma u kome živi naše društvo je pogrešno“, rekao je Ružić za N1.

Kazao je i da mu kamp u Pionirskom kampu liči na „kulisu iz nekog rijaliti programa“. Ružić je za N1 rekao da je dolazak pripadnika rasformirane Jedinice za specijalne operacije (JSO) u Pionirski park progrešno i može biti opasno, navodeći da se vatra ne može gasiti benzinom. „Treba biti umetnik pa naći most koji će na racionalan način razrešiti krizu, sve ostalo bi bilo pogubno“, rekao je on, a na pitanje gde je on u ta dva univerzuma, kaže da pokušava da bude