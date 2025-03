Jovanović Ćuta: Kad policija odbije naređenja Vučića da bije narod to će biti njegov politički kraj

Lider Ekološkog ustanka i poslanik Skupštine Srbije Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da bi za nekoliko dana moglo da se desi da policija odustane da izvrši naređenja koja glase „mlati, tuci i rasteruj sa ulice“. „Vidimo sve više scena gde policija odbija da bije decu, građane i kad se to bude desilo prvi put u većem obliku – to će biti njegov (Aleksandra Vučića) politički kraj, ali nisam siguran da će to biti baš 15. marta“, rekao je Jovanović, u intrervjuu za