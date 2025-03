Tramp danas objavljuje 80.000 fajlova o ubistvu Kenedija: Da li će misterija konačno biti rešena?

Preporučujemo

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će sutra objaviti 80.000 stranica fajlova o ubistvu bivšeg predsednika Džona F. Kenedija, nakon što je to obećao u predizbornoj kampanji. Tramp je odluku saopštio tokom posete Kenedi centru u Vašingtonu, prenosi portal The Hill. “Pošto se nalazimo ovde, mislim da bi bilo prikladno da najavim da ćemo sutra objaviti sve fajlove o Kenediju. Ljudi su decenijama na to čekali”, kazao je predsednik SAD, dodavši da je naložio da