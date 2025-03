Orban: Svi vide da je rat u Ukrajini izgubljen, stav Mađarske možda postane većinski

BUDIMPEŠTA - Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da svi vide da je rat u Ukrajini izgubljen i da je bila loša odluka ući u njega.

On je dodao da je svako mađarsko domaćinstvo izgubilo oko 6.000 evra zbog rata, a bogate zemlje još više, preneo je MTI. Orban je danas za mađarske javne medije rekao da Mađarska ne bi trebalo da se plaši situacija u kojima zastupa drugačiji stav od ostalih 26 članica Evropske unije, jer bi njena pozicija u budućnosti mogla da postane većinska. On je to izjavio nakon što je prethodne noći stavio veto na još jednu izjavu EU u vezi sa Ukrajinom. Podsetio je da je