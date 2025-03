Kada počinje zakazivanje termina za upis đaka prvaka: Slobodni termini od 1.aprila do 31.maja

Osnovne škole će ponuditi slobodne termine za upis i testiranje od 1. aprila, pa sve do 31. maja, koliko traje upis.

Od ponedeljka 24. marta roditelji budućih prvaka moći će elektronskim putem da zakažu termin za testiranje i upis dece u škole i to putem portala eUprave, usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje, saopštili su iz Ministarstva prosvete. Osnovne škole će ponuditi slobodne termine za upis i testiranje od 1. aprila, pa sve do 31. maja, koliko traje upis. Olakšica jeste i to što roditelji prilikom dolaska na upis i testiranje deteta ne moraju da nose sa sobom