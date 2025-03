Stižu nepogode, RHMZ otkrio koji deo Srbije je prvi na udaru: Od sutra pljuskovi i olujni udari vetra, na ovaj datum moguće obilne padavine - evo šta nas čeka

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) najavio je da nas do kraja dana očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo, sa slabim vetrom u planinskim predelima.

Kako se dalje navodi, vetar će na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti povremeno i jak, južni i jugoistočni. Tokom noći u Vojvodini očekuje se mestimično kiša. "Do kraja dana (23.03.) umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni.", najavio je RHMZ. Tokom noći u Vojvodini mestimično kiša, navodi se. Kako dalje ističu, do kraja meseca umereno do potpuno