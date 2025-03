Čekaju nas nepogode, RHMZ izdao upozorenje: Stižu pljuskovi i olujni udari već od sutra!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje najavljujući da nas do kraja dana očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo, sa slabim vetrom u planinskim predelima, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti povremeno i jak, južni i jugoistočni. Tokom noći u Vojvodini očekuje se mestimično kiša.

RHMZ najavljuje u ponedeljak vetrovito vreme sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno dostizati i udare olujne jačine. Do utorka će se zadržati toplo sa najvišom temperaturom od 17 do 23 °S, a od srede postepeno svežije. Do kraja meseca RHMZ najavljuje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, u četvrtak i petak (27-28.03.) lokalno su moguće i obilnije