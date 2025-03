Vremenska prognoza 24. mart 2025.

Oblačnost koja će se sutra premeštati preko Panononske nizije kišu i pljuskove donosiće severu Srbije, dok će u ostalim predelima padavine biti ređe. Ostajemo i dalje pod uticajem toplog vazduha sa Mediterana. Ujutru od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 23. U Beogradu umereno oblačno, a od sredine dana povremeno kiša i pljuskovi. Biće toplo, do 22 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 24.03.2025. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će u ostalim krajevima kiša biti lokalnog karaktera. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, južnih pravaca, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša