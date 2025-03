Odbojkašice na korak od nižeg ranga: Novi Pazar – Volej stars 0:3

Odbojkašice Novog Pazara izgubile su na domaćem terenu od Volej starsa sa 0:3 u setovima (14:25, 20:25, 18:25), u utakmici 22. kola Prve lige Srbije.

Devojke iz Kljajićeva kod Sombora lako su rešile u svoju korist prvi set, koji je napadom sa sredine zatvorila Jelena Kukulj. Gošće su u drugom periodu imale plus sedam (7:14), ali su izabranice Hamze Zatrića prišle na dva poena zaostatka (16:18). Volej stars je boljim igrom u finišu i nakon servis greške Šejle Mušović stigao do prednosti od 2:0. Pazarke su vodile do sredine trećeg seta, pa su rivalke preokrenule (13:14), a nešto kasnije serijom od šest poena i