Ovo su tri lokacije na kojima danas možete da date krv

U nedelju će građani Srbije imati priliku da daju krv na tri lokacije: Bogatić (Banovo polje) – u prostorijama Osnovne škole, u periodu od 9.00 do 14.00 časova. Novi Beograd – ispred Immo Outlet Centra, u transfuziološkom autobusu, od 11.00 do 15.00 časova. Rakovica (Vidikovac) – kod Crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg, u autobusu za davanje krvi, u terminu od 9.00 do 14.00 časova. Crveni krst i Institut za transfuziju krvi Srbije pozivaju sve dobrovoljne davaoce