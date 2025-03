Ukoliko krećete kod nekoga u goste, ne zaboravite da ponesete i ovo! Oglasio se RHMZ: Temperatura u Beogradu ispod proseka, na jedno obratite pažnju!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) oglasio se najnovijom najavom prema kojoj građani mogu očekivati padavine večeras.

Kako se navodi, na udaru je i Beogradu. - Do kraja dana i tokom noći u našoj zemlji oblačno sa kišom. Na području Beograda takođe oblačno povremeno sa kišom - navodi se u RHMZ saopštenju. Kakvo vreme se očekuje do kraja marta? Kako je najavljeno, do kraja marta i početkom aprila zadržaće se trend oblačnog vremena sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Prestanak padavina i postepeno razvedravanja očekuje se od sredine sledeće sedmice i to prvo na severu Srbije.