Iz kuće ukrao tri koverte sa 13.000 evra i 100.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N.

P. (1990) iz okoline Merošine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je on, krajem januara, iz jedne kuće u Nišu ukrao tri koverte sa oko 13.000 evra i 100.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.