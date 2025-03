Hitno se oglasio RHMZ: Pljuskovi sa grmljavinom u više delova Srbije

Republički hidrometeorološki zavod prognozira pljuskove do kraja dana u Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u Srbiji oglasio se na svom sajtu danas popodne o vremenskoj prognozi do kraja dana i za prve dane aprila. Prema njihovoj najavi, do kraja dana mogući su pljuskovi. "Do kraja dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom ili pljuska. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura ood 12 do 16 stepeni", prognozira RHMZ. U utorak 1. aprila u većem delu zemlje biće