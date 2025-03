Hladni front doneće jače zahlađenje: Poznat datum pogoršanja vremena u Srbiji, biće pljuskova krupe i snega

Nastavlja se veoma promenljivo vreme nad Srbijom. Sve do srede biće oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na višim planinama očekuje i sneg. Kratkotraja stabilizacija vremena sledi u četvrtak, pa će u četvrtak i u petak u većem delu Srbije biti suvo, pa i pretežno sunčano, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju još na jugu i na jugozapadu Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 15 do 20