Trump, carine i skupa savezništva - ko sve plaća cenu? Ovo je pet stvari za danas

Vrednost zlata raste, a cena crnog zlata (nafte) posrće, pod pretnjom Trumpovih novih sankcija na rusku naftu.

Trumpa je naljutio Vladimir Putin zbog toga što je doveo u pitanje legitimitet ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kao pregovaračkog partnera. No, ne zaustavlja se Trump na tome, on najavljuje i talas recipročnih carina, već od 2. aprila, kako kaže, svim zemljama. Istog dana na snagu stupa i uredba o uvođenju carina od 25 odsto na automobile proizvedene van SAD. Skup je rat sa Trumpom, a skup je i njegov saveznički zagrljaj. Zna to najbolje Elon Musk, koji