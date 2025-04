Evo ko je momak koji je poginuo u stravičnom udesu kod Padinske skele: "Nije bio vezan, nije mu bilo spasa..."

Stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila juče oko 19 časova kod opštine Boljevac na Zrenjaninskom putu odnela je jedan život dok je druga osoba povređena.

Kako očevidci kažu, momak koji je poginuo nije bio vezan, i nije mu bilo spasa, a žena koja se nalazila u drugom automobilu je povređena. Na instagram profilu "moj beograd" javilo se više ljudi od kojih i poznanik momka koji je preminuo i kako je on naveo, dečko je išao na posao iz pravca Borče kada se dogodila ova nesreća. "U tom udesu je poginuo moj kolega koji je krenuo na posao, inače otac dvoje dece", napisao je on. Kako je on naveo u komentarima, žena je