Početak aprila doneće neverovatnu promenu vremena: Evo i kada, a otkrivamo i šta nas očekuje

Nakon veoma promenljivog kraja marta, i početak aprila doneće veoma promenljivo vreme.

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na višim planinama iznad 1500 metar nadmorske visine očekuju susnežica i sneg. Duvaće slab do umeren severni i severoistoni vetar, u Vojvodini i na planinama jak. Na severu Vojvodine u sredu suvo i sunčano. U ostalim predelima Srbije biće promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistoni vetar, u