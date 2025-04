Na severu zemlje sunčano, u ostatku Srbije pljuskovi i grmljavina: Najviša dnevna danas 18 stepeni

Na severu Vojvodine u sredu suvo i sunčano. U ostalim predelima Srbije biće promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistoni vetar, u Vojvodini veoma jak. Jutarnja temperatura od 5 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C. U Beogradu u sredu promenljivo oblačno, na širem području grada uz moguću pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan severni i severoistočni vetar. Jutarnja