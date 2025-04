Kelog: Sukob u Ukrajini je na pragu prekida vatre, ali je potreban dogovor

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu i Rusiju, Kit Kelog, danas je izjavio da je sukob u Ukrajini na pragu prekida vatre, ali da obe strane moraju da postignu dogovor. ''Verujem da to možemo da postignemo.

Iskreno verujem da smo na pragu prekida vatre, ali će obe strane morati da postignu neku vrstu sporazuma. Nijedna strana neće dobiti sve što želi“, rekao je on za Foks njuz. Kelog je napomenuo da je Tramp ''uznemiren'' akcijama obe strane, ali da SAD nameravaju da traže potpuni prekid vatre. ''Želimo sveobuhvatan prekid vatre od 30 dana. Kada to postignete, biće veoma teško ponovo započeti rat. To je ono u šta ja verujem. I treba da dobijemo listu uslova, što bih