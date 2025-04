Vučić: SNS mi je predstavio dva imena za mandatara, stranačkog i nestranačkog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je danas iz Sofije da su mu predstavnici Srpske napredne stranke na konsultacijama za izbor mandatara saopštili dva imena, jedno stranačko, drugo nestranačko, te da veruje da će u subotu popodne moći da kaže ime mandatara.

Vučić je naveo da su naprednjaci morali da ga ubede da imaju većinu za jednog od dvojice kandidata koji su potencijalni mandatar. „Sutra tokom večeri će me obavestiti o imenu mandatara kada na svojim organima donesu odluku. Verujem da u subotu popodne najkasnije mogu izaći sa imenom mandatara“, naveo je on za RTS. Vučić je dodao da su ga iz SNS pitali za stav i mišljenje, ali da on nije želeo presudno da utiče, već ih je uputio na to šta su važni zadaci pred novom