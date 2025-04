Ruski „iskander“ usmrtio devetoro dece: Horor na igralištu nakon jednog od najsmrtonosnijih napada ove godine

Najmanje 18 osoba, među kojima i devetoro dece, poginulo je u ruskom raketnom napadu na naseljeni deo grada Krivog Roga (Krivi Rih) u centralnoj Ukrajini, prenose ukrajinski i strani mediji.

Lokalni zvaničnici navode da je ovo jedan od najsmrtonosnijih napada na mete u Ukrajini koje je ruska vojska izvela u 2025. godini. Napad na rodni grad predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog izazvao je požare, a oštećeni su brojni stambeni objekti. Novinska agencija Ukrinform navodi da je pogođeno 20 stambenih zgrada. U napadu je oštećeno i više od 30 vozila.