Studenti biciklisti nastavili ka Strazburu - iznet novi, šesti zahtev

Grupa studenata biciklista Univerziteta u Novom Sadu u blokadi nastavila je put ka Strazburu, nakon što su prošlog četvrtka krenuli iz Srbije u nameri da se obrate Savetu Evrope.

Oni su u ponedeljak uveče stigli u Beč, odakle u utorak voze novu, šestu etapu dugu 88 kilometara do mesta Emersdorf na Dunavu. Njihov dolazak planiran je za 16 časova. Studenti su prethodno u napravili pauzu u Bratislavi, a potom su uveče u Beču svečano dočekani na trgu Maria-Theresien-Platz uz aplauze, vuvuzele i transparente. View this post on Instagram A post shared by Blokadar (@blokadar) Njihov put nazvan " Tura do Strazbura" od oko 1.400 kilometara otpočeo