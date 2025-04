Student Saobraćajnog fakulteta: Priveli su me zbog snimka koji je objavljen na Informeru, oduzeli su mi telefon i laptop

Stefan Radojičić, student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, koji je priveden u ponedeljak u večernjim satima, rekao je da je bio odveden na razgovor u Policijsku stanicu Savski venac.

On je otkrio da je bio priveden zbog snimka koji je objavljen na TV Informer, za koji su studenti ovog fakulteta u blokadi u ponedeljak naveli da je došlo do neovlašćenog snimanja tokom njihovog sastanka sa kolegama sa Medicinskog fakulteta. On je rekao da su ga prilikom privođenja zaustavile četiri osobe u civilu. „Jedan se legitimisao i pokazao mi značku. Odmah mi je oduzet telefon i tražili su mi da pokažem ličnu kartu. Nakon jedno pet minuta stajanja rekli su