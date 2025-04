Direktor SZO: Nova pandemija je neizbežna, moramo da budemo spremni

ŽENEVA - Nova pandemija će se desiti pre ili kasnije, a to nije teoretski rizik, već epidemiološka izvesnost, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus.

Govoreći na otvaranju 13. zasedanja Međuvladinog pregovaračkog tela (IGNB), koje priprema sporazum o prevenciji pandemija, on je podsetio na strašne posledice izbijanja COVID-19 u svetu, istakavši da "sledeća pandemija neće čekati". "Nova pandemija bi mogla izbiti za 20 ili više godina, a možda i sutra. Ali to će se desiti i u svakom slučaju moramo biti spremni", naveo je on i podsetio da je prema zvaničnim podacima oko 7 miliona ljudi umrlo od Kovid-19, ali da se