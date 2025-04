Stupile na snagu trampove carine širom sveta, Kini čak 104%! Peking prošao najgore, na listi od oko 60 zemalja i Srbija

Američke vlasti danas su uvele carinske mere na proizvode iz nekoliko desetina zemalja.

Te mere su stupile na snagu tačno u 4.01 po srednjeevropskom vremenu, i to su najveće carine do sada, a najveće su uvedene Kini. Carine se odnose na gotovo 60 trgovinskih partnera, uključujući Srbiju, sa dodatnim carinama u rasponu od 11 do 50 odsto, sa izuzetkom Kine, kojoj su uvedene carine od 104 odsto. Kina je juče žestoko odgovorila na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti i dodatne carine od 50 odsto na uvoz kineske robe u SAD, sveukupno