Bicikliste na pauzi u Lambahu dočekala gozba

Studenti biciklisti koji idu do Strazbura danas voze od Linca do Salcburga, a napravili su pauzu u mestu Lambah, gde su im ljudi iz Belog Blata iz okoline Zrenjanina pripremili doček i gozbu.

Student Đorđe rekao je reporteru TV Nova Radovanu Seratliću da je uzeo domaću mekiku i džem od kajsije. „Kad vidim domaću hranu mnogo nam daje energije. Vožnja ide super, kao i do sada, nikakve tenzije, rasprave, samo pozitivna energija“, kaže on. Student Ivan ističe da je lakše kad je policija sa njima. „Lepše je voziti u većoj grupi, kad je policija tu, bezbednije je. Danas smo već prešli 40 i neki kilometar“, kaže on. Seratlić je predstavio novo jelo koje je