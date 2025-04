Tramp: Si neće dozvoliti eskalaciju jer SAD imaju najmoćnije oružje na svetu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je izjavio da ta zemlja “ima najmoćnije oružje na svetu” zbog čega, kako je ocenio, kineski predsednik Si Đinping neće dozvoliti eskalaciju trgovinskog rata između dve zemlje.

Govoreći u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da “nije zabrinut” zbog dalje eskalacije ekonomskog sukoba sa Kinom, nazivajući kineskog predsednika Si Đinpinga “jednim od (nekoliko) veoma pametnih ljudi na svetu”, prenosi “Njuzvik”. – Ne mislim da bi on dozvolio da se to dogodi. SAD su daleko moćnije nego što ljudi to shvataju. Imamo oružje za koje niko nema pojma šta je i ono je najmoćnije oružje na svetu – rekao je Tramp. Kina je najavila da će uvesti carine od