Peskov: Moguć novi razgovor Putina i Trampa nakon posete Vitkofa Rusiji

Portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov nije isključio mogućnost novog telefonskog razgovora između predsednika Rusije Vladimira Putina i Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, nakon posete specijalnog izaslanika predsednika SAD za Bliski istok Stiva Vitkofa Rusiji.

- Teoretski je moguće da dođe do razgovora - rekao je Peskov novinarima, preneo je Interfaks. Putin je večeras razgovarao sa Vitkofom, objavio je Peskov. Upitan kakav je bio početak sastanka. - Običan, poslovni. To je radni sastanak - rekao je Peskov. Portparol predsednika Ruske Federacije primetio je da je sastanak dugotrajan. - Rastegnut je, prilično dug, zapravo kao i prethodni - rekao je on. (Tanjug)