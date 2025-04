Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i suvo vreme, sem u južnim i istočnim krajevima gde će do podneva mestimično biti kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Krajem dana razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku i jugoistoku i jak. Najniža temperatura biće od dva do devet stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i suvo, a predveče razvedravanje. Najniža temperatura biće od pet do sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni.