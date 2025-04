Objavljeni rezultati trampovog pregleda! Evo šta piše u lekarskom izveštaju! (foto)

To je saopšteno danas iz Bele kuće, nakon što se Tramp podvrgao redovnom sistematskom zdravstvenom pregledu u petak. - Predsednik Tramp pokazuje odlično kognitivno i fizičko zdravlje i u potpunosti je u stanju da obavlja svoje dužnosti kao lider zemlje - navodi se u zaključku lekara Bele kuće Šona Barbele, koji se nalazi u saopštenju.

Kako navodi Rojters, reč je o najdetaljnijem izveštaju o Trampovom zdravlju nakon što se on po drugi put uselio u Belu kuću. Tramp je tada imao 78 godina, što ga čini najstarijim predsednikom u istoriji SAD. On je prethodno izjavio da je zdravstveni pregled prošao dobro, navodeći da je tokom kognitivnog testa tačno odgovorio na sva pitanja. Naveo je da je pregled pokazao kako on ima "dobro srce i dobru dušu, veoma dobru dušu". Trampovi prethodni zdravstveni