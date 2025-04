Danas u Srbiji pretežno sunčano, do 24 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ali se od večeri na severu, zapadu i jugozapadu očekuje postepeno naoblačenje, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar mkoji će se od večeri pojačati u južnom Banatu i donjem Podunavlju. Jutarnja temperatura od nule do osam stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od pet do osam stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena. Tokom noći se očekuje postepeno naoblačenje.