Manojlović (Kreni-promeni): Napadač na mene je lojalista SNS, sramotno Dačićevo saopštenje

Programski direktor pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović izjavio je da je u policijskoj stanici Voždovac dao izjavu povodom "jutrašnjeg napada na njega i pretnje smrću".

On je naveo da su preko društvenih mreža saznali da je to lice "tvrdokorni član Srpske napredne stranke, takozvani lojalista". "Iza ovog napada stoji bolesna politika Aleksandra Vučića", naveo je Manojlović, u pisanoj izjavi. On se zahvalio policiji na profesionalnom i korektnom radu, ali je izneo oštre kritike na račun aktuelnog ministra u tehničkoj Vladi i rekao da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić "sramota za svakog časnog srpskog policajca". "Sramotno