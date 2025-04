Druga sezona The Last of Us: ‘Obrt u zapletu iščupao je srce seriji’

BBC News pre 1 sat | Kerin Džejms - BBC Kultura

Ova televizijska adaptacija popularne video igre stekla je brojne hvalospeve zbog njene „sumorne, ali humane" prve sezone. Usred privida civilizacije, druga sezona je neujednačena odiseja.

Uprkos svim zaraženim stvorovima gnjecavog mozga što lutaju unaokolo, The Last of Us nikada zapravo nije govorila o zombijima.

Prva sezona serije funkcionisala je toliko dobro upravo zbog učvršćivanja veze između glavnih likova, Džoela i Eli, tinejdžerke koja je ostala bez roditelja i koju je on bio angažovan da odvede na drugi kraj zemlje, a koja na kraju postaje surogat za njegovu ćerku.

Zombiji su dodavali opasnost, neizvesnost i akciju, ali snaga serije krila se u njenom upečatljivom opisu kako ljubav preživljava čak i apokalipsu zombija, sa Džoelom i Eli kao sveže formiranom porodicom.

U drugoj sezoni dolazi do drastičnog obrta u zapletu, istinski najšokantnijeg u nekoj hit seriji kojeg mogu da se setim, obrta toliko zapanjujućeg da ga je šteta spojlovati.

Uzdrmavanje nekog hita može da funkcioniše briljantno, kao u Medvedu kad je u drugoj sezoni sendvičarnica zamenjena luksuznim restoranom.

Ali velika promena u The Last of Us potresna je kreativna odluka.

I dalje ima velikih dostignuća i emocionalnih trenutaka.

Pedro Paskal je još uvek harizmatičan i potresan kao Džoel, pruživši nam uvid istovremeno u okorelog preživelog ratnika i u nežnost koja se u njemu očuvala.

A Bela Remzi i dalje oštro definiše nepokolebljivu Eli.

Ali obrt u priči je iščupao srce seriji, ostavivši umanjenu verziju velike serije koja je nekada bila.

Nova sezona, međutim, počinje efektno, nastavljajući priču pet godina posle trenutka kad smo je napustili.

Džoel i Eli su se sada skrasili u Džeksonu, u Vajomingu, a rane epizode smeštene tamo s lakoćom dočaravaju osećanje staromodnog vesterna.

Grad je ograđen utvrđenim zidinama, a glavnim ulicama saobraćaju kočije s konjskom zapregom.

Građani na konjima, među njima Džoel i Eli, patroliraju oblašću ispred kapije tražeći zaražene.

Iako Eli živi u garaži Džoelove kuće, ona je ljuta na njega i serija nas dugo začikava ne otkrivajući nam zašto.

Vi možda mislite da znate zašto.

U završnici prošle sezone, on ju je oteo sa operacionog stola, gde su hirurzi mogli da iskoriste njen imunitet da izleče kugu, ali bi sasvim sigurno izazvali njenu smrt. (To je televizijska serija, a ne naučni rad.)

On je poubijao neke ljude da bi pobegao, a potom joj slagao u vezi s tim.

Ispostavlja se da to nije čitav razlog za njen bes.

Oko njih, neki fascinantni glumci oživljavaju Džekson.

Džoelov verni brat Tomi (Gabrijel Luna) važniji je lik u ovoj sezoni.

Kao Gejl, u ulozi bogohulne gradske terapeutkinje, Ketrin O'Hara unosi delikatnu ravnotežu između zajedljivih replika i Gejline ožalošćenosti zbog gubitka muža.

Izabela Mersed je posebno živopisna kao energična Dina, koja je upravo raskinula sa dečkom Džesijem (Jang Mazino).

Ne možete da zamerite Mersed, zato što scenaristi od samog početka možda i previše upadljivo nagoveštavaju Dininu moguću romansu sa Eli.

Priča ubrzo iskače iz koloseka kad Eli i Dina napuste Džekson i pođu na opasno putovanje

Najuzbudljiviji, akcioni delovi uleću rano takođe, kad horde zaraženih navale na barikade Džeksona dok meštani pucaju na njih sa krovova.

Ali opasnost dolazi i sa drugih mesta.

Kejtlin Dever igra Ebi, nemilosrdni novi lik koji traži Džoela, zarekavši se na osvetu za njegov bolnički napad.

Pogledajte trejler za drugu sezonu

Kao i prva sezona, i ova se bavi društvom u kom ubistvo poprima drugačije moralno značenje kada čak i vaši zaraženi najmiliji moraju da budu ubijeni.

Ebi je samo još jedan od likova koji moraju da se bore sa takvim pitanjima: kad je ubistvo prihvatljivo u ovom post-apokaliptičnom svetu?

Kako ljudi razdvajaju osvetu i pravdu?

To je i dalje dominantna tema.

Ali priča ubrzo iskače iz koloseka kad Eli i Dinu napuste Džekson i pođu na opasno putovanje.

Scenu za scenom, napadi zombija umeju da umore.

Stvorovi deluju odvratno - mozak im curi iz glava dok iskaču iz senki mračnih podruma.

Ali napadi se sada dešavaju suviše često i predvidljivo.

I koliko god da navijate za to da Eli i Dinu konačno prihvate svoja osećanja jedna za drugu, njih dve provode toliko mnogo vremena izbegavajući zaražene - kao da je ubijanje zombija zaista smisao ove serije - da njihov odnos ne može da se meri sa Džoelovim i Elinim.

Epizoda sa flešbekom koja popunjava Džoelovih i Elinih pet godina između sezona je elokventna, jedna od najboljih u ovom novom kontingentu.

Ali ona otkriva i koliko se serija oslanja na dinamiku između njih dvoje.

Publika serije The Last of Us oduvek je bila podeljena između gledalaca koji poznaju video igru na kojoj je zasnovana (grupa koja verovatno neće biti šokirana bilo kakvim obrtima) i onih koji ne znaju ili im nije stalo za to.

Ali igra ne sme da se tretira kao sveti tekst ako želi da funkcioniše kao televizija, a prva sezona ju je briljantno transformisala u seriju zasnovanu na jakim likovima.

Uz njenu retku i povremenu emotivnu dramu, ova sezona deluje obično, još jedna serija nastala na osnovu igre koja bi mogla da ostavi dobar deo publike hladnim.

★★★☆☆

Emitovanje druge sezone serije The Last of Us počela je na kanalu HBO 13. aprila.

