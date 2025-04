Preminuo pisac i borac za mir Filip David

BBC News pre 1 sat

Medija Centar Beograd

Filip David, književnik, bivši urednik Dramskog programa Televizije Beograd i profesor dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti, preminuo je u 85. godini, posle duge i teške bolesti.

Pisac, esejista i scenarista poznat je po romanima San o ljubavi i smrti, Hodočasnici neba i zemlje i Kuća sećanja i zaborava, za koji je dobio je Ninovu nagradu za roman godine 2015, navodi se u njegovoj biografiji na sajtu knjižare Laguna.

Pored toga, napisao je knjige pripovedaka Zapisi o stvarnom i nestvarnom, Bunar u tamnoj šumi i Princ vatre, knjige eseja Fragmenti iz mračnih vremena, Jesmo li čudovišta i Svetovi u haosu, kao i Knjigu pisama 1992-1995 koju je objavio sa kolegom Mirkom Kovačem.

Osim umetničkog i obrazovnog rada, David je bio i jedan od najznačajnijih boraca za ljudska prava i za mir u vreme 1990-ih i krvavog raspada bivše Jugoslavije.

Bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga, organizacije književnika i drugih intelektualaca, koje je povezivala ideja otpora prema „mržnji, etničkom čišćenju, ratnohuškačkoj retorici, razaranju i nasilnom premeštanju stanovništva", navodi se u zborniku radova Druga Srbija.

Aprila 1992. u Beogradu je održan prvi u nizu razgovara u ciklusu Druga Srbija koji je organizovao.

Tada je već počeo rat u Bosni i Hercegovini, godinu dana ranije Hrvatska i Slovenija su proglasile nezavisnost, a nacionalistička retorika se sve više širila, rekli su nekadašnji članovi Beogradskog kruga za raniji tekst BBC-ja na srpskom.

„Zalagali smo se za drugačiju Srbiju koja se ne miri sa zločinima.

„Možda vam se učini da to nije veliki broj, ali jeste, jer su to bila imena koja su nešto značila, bio je to otpor prema svemu što se dešavalo u sredini u kojoj smo živeli", rekao je Filip David za BBC na srpskom juna 2022. godine.

David je bio i osnivač Nezavisnih pisaca, udruženja koje je nastalo 1989. u Sarajevu, kao i Foruma pisaca.

Filip David je rođen 1940. godine u Kragujevcu, a diplomirao je na Filološkom fakultetu i na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.

Bio je i član međunarodne književne asocijacije „Grupa 99”, osnovane na Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu.

Kao dramaturg i scenarista radio je na brojnim filmovima, od kojih su najpoznatiji Okupacija u 26 slika, Ko to tamo peva, Bure baruta, San zimske noći, Optimisti i Kad svane dan.

Uručene su mu i nagrade „Mladost", „Milan Rakić", BIGZ-ova i Prosvetina nagrada za najbolju knjigu godine, Andrićeva nagrada, nagrade „Aleksandar Lem" i „Zlatni zmaj", kao regionalna nagrada „Meša Selimović" u Tuzli.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.14.2025)