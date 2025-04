Radno vreme državnih apoteka u Ivanjici za praznike

Iz državnih apoteka obaveštavaju sugrađane da će i tokom predstojećih prazničnih dana biti dostupni za pružanje farmaceutskih usluga, u izmenjenom radnom režimu.

Apoteka „Naša apoteka„, koja se nalazi kod Doma zdravlja, radiće u petak, subotu, nedelju i ponedeljak u terminu od 08 do 15 časova. Apoteka „Ivanjica„, kod zgrade Pošte, biće otvorena u petak i ponedeljak od 08 do 15 časova, dok će u subotu i nedelju raditi – od 08 do 12 časova. Iz apoteka mole građane da svoje nabavke planiraju u skladu sa ovim rasporedom, i svima žele srećne Vaskršnje praznike.