Krivična prijava protiv državljanina Šri Lanke posle sudara autobusa 707 i kamiona u Zemun Polju

Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv vozača autobusa državljanina Šri Lanke W.P.R.C.J. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je danas izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Danas oko 17 časova u Zemunu, na raskrsnici auta-puta za Novi Sad i Ulice naselje Zemun polje mala pruga došlo je do sudara autobusa privatnog prevoznika, na liniji broj 707, kojim je upravljao W.P.R.C.J. i kamiona sa prikolicom, saopšteno je iz MUP-a. U sudaru su tri putnika iz autobusa povređena i prevezena u zdravstvene ustanove, gde su im konstatovane lake telesne povrede.