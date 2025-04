Užas u okolini Lučana, unuk (20) pokušao da prereže vrat dedi

LUČANI, ČAČAK – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, uhapsili su A.

Š. (20) iz okoline Lučana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je 16. aprila ove godine u porodičnoj kući, svome dedi, oštrim predmetom naneo povrede po vratu. Povređeni sedamdesetogodišnjak zadobio je teške telesne povrede i zbrinut je u Opštoj bolnici u Čačku. A. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Čačku. Izvor: Morava info