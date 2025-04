MUP: U Beogradu uhapšene dve devojke zbod krađe

Policija je u Beogradu uhapsila dve devojke zbog sumnje da su u Ustaničkoj ulici jednoj osobi ukrale mobilni telefon, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP).

U saopštenju piše da se S.M. (19) i A.S. (19) sumnjiče da su izvršile krađu, da im je određeno zadržavanje do 48 sati i da će biti privedene u Tužilaštvo. Kod A.S. je pronađen i novčanik sa platnom karticom koja joj ne pripada, 30 tableta „rivotrila“ i 10 tableta „lorazepama“, za koje nije imala adekvatnu medicinsku dokumentaciju, navodi se. Kod S.M. je pronađen još jedan otuđeni mobilni telefon, kao i jedan paketić sa biljnom materijom nalik na marihuanu. Nakon