Vremenska prognoza za 18. april: Oblačan i vetrovit Veliki petak, evo kakvo vreme nas čeka za vikend

Vremenska prognoza za 18. april 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za petak 18. april 2025. godine, biće oblačno u jutarnjim časovima sa lokalnim pljuskovima i vetrom u toku dana. Jutarnja temperatura od šest do devet stepeni, a maksimalna tokom dana oko 22 stepena. U Vojvodini je tokom današnjeg dana moguće lokalne padavine uz slabiji vetar. Prosečna temperatura oko 22 stepena. U subotu 19. aprila najniža temperatura od četiri do osam stepeni, a najviša do 21 stepen. Jutro oblačno uz moguće lokalne