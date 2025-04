Vučić o blokadi RTS: Onda kada je sila neophodna...(video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom najnovijih dešavanja ispred Radio televizije Srbije (RTS).

„Najsnažnije osuđujem brutalno nasilje koje blokaderi preduzimaju protiv novinara i urednika RTS! Srbija će imati snage da zaštiti ustavni poredak“, napisao je Vučić. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Da se pravni poredak ponovo uspostavi da javni red i mir budu zaštićeni, da bude potpuno jasno da Srbija kao država funkcioniše, i molim ih da koliko god je moguće to čine bez upotrebe sile. Onda kada je sila