Druga runda indirektnih nuklearnih pregovora Irana i SAD-a u Rimu

Iran je poručio Washingtonu da bude realan uoči nove runde pregovora u Rimu i objasni i otkloni ozbiljne nejasnoće koje su se pojavile u pogledu njenih namjera i ozbiljnosti.

U Rimu je počela druga runda nuklearnih pregovora iranske delegacije sa SAD-om. Na čelu iranske delegacije je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Televizija je emitovala snimke na kojima Araghchi izlazi iz aviona Islamske Republike Iran. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrived in the Italian city of Rome early on Saturday morning to hold the second indirect negotiations with the United States.