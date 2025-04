Temperature do 22 stepena Danas sunčano u većem delu Srbije, dok su pljuskovi mogući u ovim krajevima

BEOGRAD: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku, gde se uz promenljivu oblačnost još ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od 6 do 22 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena. Od nedelje se očekuje toplije vreme, sa temperaturama od 25 do 27 stepeni.