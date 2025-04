Vremenska prognoza 20. april 2025.

Na Uskrs u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu do umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27. I u Beogradu vedro nebo uz slab južni vetar. Ujutru oko 12 stepeni, najviša dnevna 25.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 20.04.2025. Nedelja: Pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu do umerenu oblačnost u toku dana. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12, a najviša od 23 do 27 stepeni. 21.04.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na jugozapadu i jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi, koji ponegde mogu biti