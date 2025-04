Nismo još završili sa kišom! Rhmz najavljuje nove pljuskove, evo tačno kada i gde

Iako danas svedočimo jednom od najlepših aprilskih dana, sudeći po najavama RHMZ, nismo još zavšrili sa kišom.

Do kraja dana i tokom noći pretežno vedro. Doduše, sutra nas zaista očekuje sunčan i topao dan, ali se u ponedeljak posle podne i uveče na jugozapadu i jugu zemlje, očekuje lokalni razvoj oblačnosti. - Moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, ponegde praćen i grmljavinom. Od utorka promenljivo i nestabilno sa čestom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom - piše u najnovijoj objavi RHMZ. Do utorka maksimalna temperatura će u većini mesta biti od 24 do