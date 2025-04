Za Uskrs čak 29 stepeni, a onda zahlađenje i obilne padavine: Čubrilo objavio detaljnu prognozu za 1.maj

Za Uskrs nas očekuje pravo prolećno vreme, a od naredne nedelje zahlađenje.

Meteorolog amater, Marko Čubrilo narednih dana najavljuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Od utorka počinje nov nestabilan period, koji bi mogao da nas prati do 7. maja. Od srede do narednog vikenda, malo svežije vreme, a zatim je moguće jače zahlađenje. "Od danas pa do utorka uglavnom suvo i pretežno sunčano vreme. Vetar će biti slab, a biće prijatno toplo, dok bi u ponedeljak maksimumi ponegde mogli bit i oko +29 stepeni Celzijusa. Danas samo ponegde na