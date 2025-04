"U: početku je bio nada, stvarnost dokazala suprotno", Srbi sa Kosova 12 godina nakon Briselskog sporazuma: "Život pod neprekidnim političkim pritiscima" (video)

Danas se navršava 12 godina od kada su tadašnji premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić parafirali prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji je poznatiji kao Briselski sporazum. Novinar i književnik Živojin Rakočević smatra da sporazumi postignuti u Briselu nikad nisu zaživeli i da je umesto obećane slobode, život Srba, poslednjih godina pod neprekidnim političkim pritiscima, postao svakodnevica.

- Jedine minimalne polazne osnove za slobode bile su rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 i plan Čović Hakerup. Svi sporazumi, dogovori međutim postali su potpuna katastrofa za Srbe. Jer ako pitate danas Srbe na Kosovu i Metohiji da li imaju slobodu, oni će vam reći „ne“. To znači da je došlo do propasti svih sporazuma, da je došlo do propasti ideje o demokratiji i normalizaciji njihovog života - rekao je Rakočević. Slično mišljenje deli i Petar Đorđević iz