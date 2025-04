Danas pretežno sunčano i toplo

Beta pre 6 sati

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, dok su posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura kretaće se od pet do 13, a najviša od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, istočni. Najniža temperatura biće oko 13, a najviša oko 27 stepeni.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolјe.

(Beta, 21.04.2025)