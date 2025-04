Da li se svemir polako okreće? Nova teorija mogla bi da objasni misteriju koja muči naučnike decenijama!

Nova naučna studija sugeriše da postoji mogućnost rotacije svemira, ali da se to dešava toliko sporo da je za jedan pun okret potrebno oko 500 milijardi godina.

To sporo kosmičko okretanje moglo bi, prema naučnicima, da objasni jednu od najdugovečnijih zagonetki moderne astronomije - takozvanu "Hablovu tenziju". Studiju je predvodio astrofizičar Ištvan Šapudi sa Instituta za astronomiju Univerziteta Havaji, a rezultati su objavljeni u časopisu "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". "Hablova tenzija" odnosi se na problem u kojem različite metode merenja brzine širenja svemira - poznate kao ''Hablova